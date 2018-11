Schwimmer nach Hai-Biss am Great Barrier Reef gestorben

Seit Jahresbeginn ist es der landesweit zweite Todesfall infolge einer Hai-Attacke (Symbolbild). - © AFP/Loic Venance/Archiv

Nach einer blutigen Hai-Attacke vor der Ostküste Australiens ist ein Schwimmer an seinen schweren Bissverletzungen gestorben. Der 33-Jährige war am Montagabend (Ortszeit) mit tiefen Wunden an Armen und Beinen ins Krankenhaus geflogen worden und starb dort wenige Stunden später, wie die Rettungsdienste mitteilten.