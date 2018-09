Sebastian Kurz: “Lasse mich nicht ins rechte Eck drängen”

Sebastian Kurz verteidigt sich im "Spiegel"-Interview. (Archivbild) - © APA/HERBERT NEUBAUER

Nach Ansicht von Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) wären “Vorfälle wie in Chemnitz” in Österreich “nicht denkbar”. Die deutsche Geschichte sei eine “völlig andere”, sagte Kurz in einem Interview mit dem deutschen Magazin “Spiegel” (Samstag) mit Blick auf “unterschiedliche Entwicklungen” in DDR und Bundesrepublik.