Sebastian Kurz nutzt Salzburger Festspiele für Polit-Gespräche

Ein Handshake der drei Regierungschefs, die gemeinsam mit ihren Frauen und Lebensgefährtinnen vor die Kameras traten, läutete am Nachmittag die Reihe der Treffen ein.

Österreichs EU-Vorsitz im Fokus

Die Vier-Augen-Gespräche drehen sich dabei in erster Linie um die bilateralen Beziehungen und die Prioritäten des österreichischen EU-Ratsvorsitzes. Mit Ratas und Babis dürfte Kurz Medienberichten zufolge etwa über das EU-Budget, die Migrationsfrage, die Westbalkan-Strategie der EU und die Einrichtung eines gemeinsamen digitalen Marktes sprechen. Estland ist – gemeinsam mit Österreich und Bulgarien – derzeit Teil der “Trio-Präsidentschaft”, wo jeweils drei aufeinanderfolgende Ratspräsidentschaften zusammenarbeiten.

Beim Treffen von Kurz mit May soll es vor allem um die Abwicklung des Brexit gehen. Vor dem Meeting geben der Bundeskanzler und die britische Premierministerin im Hotel Sacher ein kurzes Pressestatement ab. Fragen von Journalisten sind dabei allerdings nicht zugelassen.

May landete am Nachmittag in Salzburg./Neumayr/LEO ©

Bei ihrer Ankunft am Salzburger Flughafen wurde die britische Premierministerin zuvor von Landtagspräsidentin Brigitta Pallauf in Empfang genommen.

Kneissl trifft UN-Beauftragten in Salzburg

Parallel ist am Freitag auch Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) in politischer Mission in Salzburg unterwegs. Sie trifft auf den UN-Sonderbeauftragten für Syrien, Staffan de Mistura, und ihren mazedonischen Amtskollegen, Nikola Dimitrov. “Für mich ist es auch wichtig, in welcher Form Österreich als EU-Ratsvorsitz einen konkreten Beitrag leisten kann, um die syrische Tragödie endlich zu beenden”, betonte Kneissl. Sie wolle das Gespräch mit de Mistura nützen, um ihm die volle Unterstützung Österreichs und der gesamten EU zu versichern.

Beim Treffen mit Dimitrov werde der Durchbruch in der Namensfrage mit Griechenland stehen, der Mazedonien den Weg zu Beitrittsverhandlungen mit der EU geebnet hat. “Die euro-atlantische Integration ist nicht nur für Mazedonien von großer Bedeutung, sondern stellt auch einen Beitrag zur Stabilisierung der gesamten Region dar”, teilte Kneissl in einer Aussendung mit.

Der Abend endet für die Politiker unpolitisch – sie werden um 19.00 Uhr die Premiere von Mozarts Oper “Die Zauberflöte” besuchen.

(APA)