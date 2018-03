Sechs Dorfschützer bei PKK-Angriff getötet

Dorfschützer werden im mehrheitlich kurdischen Südosten der Türkei aus der örtlichen Bevölkerung rekrutiert. Sie sind lokale Sicherheitskräfte, die von der Regierung bewaffnet werden.

Die Sicherheitskräfte hätten Straßenbauarbeiten geschützt, als sie von Angehörigen der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) angegriffen worden seien, hieß es. Die separatistische PKK wird von der Türkei, der EU und den USA als Terrororganisation eingestuft.

Mitte März hatten türkische Truppen nach einer zweimonatigen Offensive gegen die syrische Kurdenmiliz YPG die nordsyrische Stadt Afrin eingenommen. Die Türkei betrachtet die YPG als verlängerten Arm der PKK. Die Regierung in Ankara will verhindern, dass sich ein zusammenhängendes kurdisches Einflussgebiet vom Irak über Syrien bis in die Türkei bildet.

(APA/dpa/ag.)