Sechs Legionäre im ÖEHV-Kader für Dänemark-WM

ÖEHV-Teamchef Roger Bader muss bis Donnerstag 15 Feldspieler und zwei Torhüter nominieren, bis kurz vor Spielbeginn am Samstag in Kopenhagen gegen die Schweiz kommen sechs weitere Akteure dazu. Mit diesen 23 Spielern wird auch das Sonntag-Match der Gruppe A gegen Russland (jeweils 12.15 Uhr) bestritten. Frühestens am Montag werden die restlichen beiden der insgesamt 25 verfügbaren Plätze vergeben.

Damit wird einerseits solange gewartet, um bei eventuellen Verletzungen bis dahin Ersatz vor Ort zu haben. Andererseits hängt es davon ab, wie sich die Lage bei Raffl entwickelt. Aktuell ist sein Anreisedatum nicht bekannt, da der Villacher zunächst noch private Angelegenheiten in den USA regeln muss.

Mehr als 3.000 Ticketbestellungen sind beim Weltverband (IIHF) aus Österreich eingetroffen. Der ÖEHV hat ein Irish Pub im Zentrum der dänischen Hauptstadt angemietet, wo es ein Österreich-Haus geben wird.

