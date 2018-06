Sechs Polizisten in Mexiko erschossen

Nach Angaben lokaler Medien starben fünf der Polizisten noch an Ort und Stelle, einer später im Krankenhaus. Sie seien bei einer Verkehrskontrolle von unbekannten Bewaffneten aus zwei Autos heraus angegriffen worden, berichtete die Zeitung “El Proceso”. Demnach seien in Salamanca in weniger als einem Jahr 14 Angestellte der Polizei getötet worden.

Das lateinamerikanische Land leidet unter einer beispiellosen Gewaltwelle im Drogenkrieg. Mit über 26.000 Morden war das vergangene Jahr das blutigste in der jüngeren Geschichte.

(APA/dpa)