Sechs Verletzte bei Glatteisunfall in OÖ

Die 17-Jährige aus Feldkirchen bei Mattighofen kam gegen 17 Uhr in einem Waldstück in der Ortschaft Ottenhausen in Feldkirchen bei Mattighofen auf der schneeglatten Fahrbahn von der Straße ab. Wie die Polizei Oberösterreich mitteilte, dürfte die junge Autofahrerin zu schnell unterwegs gewesen sein. Zudem habe ihr linker Vorderreifen zu wenig Profil gehabt.

17-Jährige überschlägt sich mit Pkw

Das Auto der Jugendlichen überschlug sich und blieb unmittelbar neben der Straße am Dach liegen. Nachkommende Autolenker, ein 28-Jähriger aus Weng im Innkreis, ein 41-Jähriger aus Pischelsdorf und eine 37-Jährige aus Eggelsberg, hielten an und wollten der Verunfallten helfen. Zwei nachkommende Autolenkerinnen konnten in der Folge nicht mehr rechtzeitig bremsen und krachten gegen die stehenden Autos.

Sieben Fahrzeuge bei Unfall in Feldkirchen beschädigt

Insgesamt wurden bei dem Unfall sieben Fahrzeuge beschädigt und sechs Personen verletzt. Die Verletzten wurden in das Krankenhaus nach Braunau gebracht. Die Feuerwehren Feldkirchen und Hart waren mit insgesamt sechs Fahrzeugen und 20 Mann im Einsatz. Die Unfallstelle war für etwa zwei Stunden total gesperrt.