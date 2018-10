Sechs Verletzte bei Unfall nach Überholmanöver in Walchen

Das Rote Kreuz brachte die Verletzten ins Krankenhaus nach Vöcklabruck. (Symbolbild) - © APA/BARBARA GINDL

Sechs Verletzte forderte ein Unfall auf der Attergauer Landesstraße in Richtung St. Georgen in Walchen (Bez. Vöcklabruck). Ein 28-Jähriger kam während eines Überholmanövers am Montag ins Schleudern und stieß gegen zwei weitere Fahrzeuge. Die Verletzten wurden ins Krankenhaus nach Vöcklabruck gebracht.