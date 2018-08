Sechsjährige rettet Zweijährige vor dem Ertrinken

Das Mädchen rettete die ertrinkende Zweijährige aus dem Wasser. (Symbolbild) - © Bilderbox

Zur Lebensretterin ist am Dienstagnachmittag eine Sechsjährige im “Städtischen Kinderbad” in Graz geworden. Das Mädchen rettete eine Zweijährige vor dem Ertrinken. Das berichtete die steirische Polizei in einer Aussendung.