Sechsjähriger nach Sturz in Schwimmbecken im Tiefschlaf

Eine Fünfjährige entdeckte den Buben im Wasser. (Symbolbild) - © Bilderbox

Ein Sechsjähriger, der am Sonntag leblos aus einem Schwimmbecken in Kremsmünster (Bez. Kirchdorf an der Krems) in Oberösterreich geholt wurde, ist Montagfrüh in der Kepler Uniklinik in Linz noch in künstlichem Tiefschlaf gelegen.