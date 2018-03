Seehofer bekräftigt Absicht zu schärferen Grenzkontrollen

Die EU-Außengrenze muss wegen Schengen kontrolliert werden - © APA (AFP)

Der neue deutsche Innenminister Horst Seehofer (CSU) hat seine Absicht bekräftigt, die Kontrollen an der deutschen Grenze zu verstärken. Dies sei “natürlich” mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) abgesprochen, sagte Seehofer in der ARD-Sendung “Bericht aus Berlin”, die am Sonntagabend ausgestrahlt wird.