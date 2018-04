Seehofer für Kopftuchverbot für Mädchen

Deutscher Innenminiszer und CSU-Chef Horst Seehofer - © APA (dpa)

In Deutschland haben sich mehrere Politiker der konservativen Union von Kanzlerin Angela Merkel für ein Kopftuchverbot für Mädchen unter 14 Jahren ausgesprochen. “Prinzipiell ja”, sagte Innenminister und CSU-Chef Horst Seehofer am Montag in München auf die Frage, wie sinnvoll er dies fände.