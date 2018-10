Seehofer sieht Söder in der Verantwortung

Seehofer und Söder - © APA (dpa)

Eine Woche vor der Landtagswahl in Bayern sieht der CSU-Vorsitzende Horst Seehofer nach schlechten Umfragewerten seiner Partei die Verantwortung bei Ministerpräsident Markus Söder. “Ich habe mich in den letzten sechs Monaten weder in die bayerische Politik noch in die Wahlkampfführung eingemischt”, sagte Seehofer der “Süddeutschen Zeitung” (Samstagsausgabe).