Seehofer will “ganze Asylorganisation in Deutschland” ändern

Angesichts der Affäre um massenhaft zu Unrecht erteilte Asylbescheide in Bremen hat der deutsche Innenminister Horst Seehofer eine komplette Neuordnung des Asylsystems in Deutschland gefordert. “Mein Masterplan ist fertig”, sagte der CSU-Chef am Sonntagabend im ZDF mit Blick auf die sogenannten Anker-Zentren für die Aufnahme, Prüfung und notfalls Abschiebung von Flüchtlingen und Migranten.