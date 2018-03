Der mann stürzte fünf Meter zu Boden. (Symbolbild) - © Bilderbox

Fünf Meter in die Tiefe gestürzt ist am Mittwochnachmittag ein 50-jähriger Arbeiter auf einer Baustelle in Seekirchen (Flachgau). Der Mann musste mit schweren Verletzungen in das Unfallkrankenhaus Salzburg geflogen werden.