Seekirchen: Spatenstich für neues Wohnhaus im SOS Kinderdorf

Der Spatenstich für ein neues Wohnhaus für Kinder und Jugendliche fand am Mittwoch im SOS-Kinderdorf in Seekirchen (Flachgau) statt. Es ist nachhaltig, energieeffizient und schafft viel neuen Platz für gemeinsame Aktivitäten. Im Sommer 2019 sollen vier Mädchen und zwei Buben nicht nur in vier neue Wände, sondern auch in eine Kinder- und Jugend-Wohngruppe mit einem vielseitigen professionellen pädagogischen Konzept einziehen.