Segel-Drama im Ocean Race: Mann über Bord im Südpolarmeer

Team Sun Hung Kai/Scallywag von schwerem Unfall betroffen - © APA (AFP)

Auf der siebenten Etappe des Volvo Ocean Race ist nahe der Grenze zum Südpolarmeer ein Mann über Bord gegangen. Eine umgehend eingeleitete Such- und Rettungsaktion der Crew unter dem Kommando des australischen Skippers David Witt blieb in der tobenden See und bei zunehmendem Sturm ohne Erfolg. Für den verunglückten Segler John Fisher besteht keine Hoffnung mehr auf Rettung.