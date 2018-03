Segel-Drama im Ocean Race: Mann über Bord im Südpolarmeer

Team Sun Hung Kai/Scallywag von schwerem Unfall betroffen - © APA (AFP)

Auf der siebenten Etappe des Volvo Ocean Race ist nahe der Grenze zum Südpolarmeer ein Mann über Bord gegangen. Eine umgehend eingeleitete Such- und Rettungsaktion der Crew unter dem Kommando des australischen Skippers blieb in der tobenden See und bei zunehmendem Sturm ohne Erfolg. Die Überlebenschancen gelten als gering, wie die Organisatoren der Segelregatta am späten Montagabend mitteilten.