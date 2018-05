Segelflieger muss in Goldegg auf Wiese landen

Der Pilot musst ein Goldegg landen. (Symbolbild) - © Bilderbox

Auf einer Wiese in Goldegg (Pongau) musste am Sonntag ein 25-jähriger Pilot seinen Segelflieger plötzlich landen. Wegen geringer Thermik konnte er nicht mehr zurück zum Flugplatz in St. Johann in Tirol fliegen.