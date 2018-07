Selbstgemachtes Frozen Yogurt mit Erdbeeren

Durch die lange Gefrierzeit müsst ihr für dieses Rezept ein paar Stunden mehr einplanen. Die Masse ist aber schnell gezaubert und einfach zuzubereiten. Das braucht ihr dafür:

Zutaten

250 Gramm QimiQ Vanille

250 Gramm Naturjoghurt

80 Gramm Zucker

2 Esslöffel Zitronensaft

1 Teelöffel Zitronenschale unbehandelt, abgerieben

180 Gramm Erdbeeren

Und so geht’s:

QimiQ Vanille ungekühlt glattrühren. Anschließend Joghurt, Zucker, Zitronensaft und geriebene Zitronenschale untermischen. Die Masse in eine Terrinen- oder Muffinform gießen und etwa vier bis sechs Stunden tiefkühlen. Danach die Mischung in Stücke schneiden und in einen Mixbecher geben. Die Erdbeeren hinzufügen und auf höchster Stufe kurz pürieren. In Gläser abfüllen, nach Belieben dekorieren und genießen.

Tipp:

Erdbeeren mit Grün und Minzeblätter zum Dekorieren verwenden.