In der afghanischen Hauptstadt Kabul ist am Sonntag ein Anschlag auf ein Zentrum zur Registrierung von Wählern verübt worden. Ein Selbstmordattentäter habe am Eingang in einer Menschenmenge Sprengsätze gezündet, sagte der Polizeichef von Kabul der AFP. Es gebe Opfer, aber die Zahl sei noch unklar. Reuters berichtete unter Berufung auf Behördenangaben von mindestens vier Toten.

Afghanistan will am 20. Oktober die seit drei Jahren überfällige Parlamentswahl nachholen. Die Abstimmung sollte ursprünglich schon 2015 stattfinden, wurde aber wegen Sicherheitsbedenken und logistischer Probleme immer wieder verschoben. Die Wahl gilt als Generalprobe für die Präsidentschaftswahl, die im April 2019 stattfinden soll.