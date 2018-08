Sendetermin für ORF-Doku “Schwarz in Wien” fixiert

Nun wurde ein Sendeplatz für die Dokumentation gefunden - © APA

Der ORF wird die Dokumentation “Schwarz in Wien: Von Soliman bis Alaba” von Teddy Podgorski jun. am Sonntag, 26. August, um 13.30 Uhr in ORF 2 als “Heimat Fremde Heimat”-Spezialausgabe senden. Die 25-Minuten-Produktion des ORF-Landesstudio Wien, die sich mit Rassismus in Wien beschäftigt, war zunächst für den 5. August im Rahmen von “Österreich-Bild” angekündigt und kurzfristig abgesetzt worden.