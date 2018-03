Separatisten blockieren Autobahn in Katalonien

In Katalonien haben Dienstagfrüh Anhänger der Separatisten mit der Blockade zweier Hauptverkehrsstraßen gegen die Festnahme des Ex-Regionalpräsidenten Carles Puigdemont in Deutschland demonstriert. Mehrere Dutzend Menschen hätten den Verkehr auf der Küsten-Autobahn AP7 seit 06.15 Uhr unterbrochen, teilte ein Sprecher der katalanischen Verkehrspolizei am Vormittag mit.

Auch die Bundesstraße N340 200 Kilometer südlich von Barcelona sei blockiert. Am Montag hatte das deutsche Amtsgericht Neumünster entschieden, dass Puigdemont wegen Fluchtgefahr im Gefängnis bleiben soll. Die Regierung in Madrid fordert die Auslieferung des Separatisten. Die katalanische Regionalpolizei Mossos d'Esquadra befürchtet bereits eine Eskalation der Straßenproteste gegen die Festnahme Puigdemonts und weiterer Separatistenführer. Aus diesem Grund bat Ferran Lopez, Chef der katalanischen Regionalpolizei, am Montagabend um ein dringendes Treffen mit dem katalanischen Parlamentspräsidenten Roger Torrent. Lopez übermittelte seine Sorge über den gewalttätigen Charakter, den die Proteste annehmen könnten und forderte Torrent auf, die staatlichen Institutionen müssten die Menschen unbedingt zur Ruhe und Ordnung auffordern, damit die Situation nicht weiter eskaliert. Bei Protesten am Sonntagabend wurden mehr als 90 Menschen verletzt, nachdem Demonstranten Flaschen und Eier auf Polizisten warfen und diese Schlagstöcke einsetzten und Warnschüsse abgaben.