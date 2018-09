September startet in Salzburg mit Sonne, Regen und Gewitter

Am Montag überwiegt in vielen Regionen nochmals die starke Bewölkung. Im weiteren Tagesverlauf kommt es auch in Teilen Salzburgs vermehrt zu schauerartigem Regen und einzelnen Gewittern. Der Wind bläst meist nur schwach bis mäßig aus unterschiedlichen Richtungen. Die Tageshöchsttemperaturen erreichen die 20-Grad-Marke.

Auf Sonnenschein folgen Gewitter

Am Dienstag wird es etwas freundlicher, hier und da scheint öfter die Sonne und es bilden sich nur vereinzelt kurze Regenschauer. Auch am Mittwoch überwiegt lange Zeit der Sonnenschein, bis sich am Nachmittag dann aber Wärmegewitter entwickeln können. Der Wind weht schwach bis mäßig aus West bis Nordost. Die Frühtemperaturen kommen auf neun bis 17 Grad, die Tageshöchsttemperaturen erreichen Werte bis 23 Grad.

Woche endet unbeständig

Nach einem sonnigen Start in den Tag entstehen auch am Donnerstag tagsüber einige Quellwolken. Vor allem im Bergland muss dann am Nachmittag mit ein paar Regenschauern und Gewittern gerechnet werden, sonst bleibt es oft trocken.

Am Freitag scheint zunächst oft die Sonne, auch wenn die Quellwolken schon am Vormittag dichter werden. Am Nachmittag ist dann aber vor allem im Bergland mit Regenschauern und Gewittern zu rechnen. Diese können später auch das Flachland erreichen. Der Wind weht meist nur schwach. Frühtemperaturen erreichen zehn bis 16 Grad, die Tageshöchsttemperaturen 18 bis 25 Grad.

(APA)