Serbien siegt dank Kolarov-Tor gegen Costa Rica

Serbien ist mit einem 1:0-Erfolg über Costa Rica in die Fußball-WM von Russland gestartet. Ein schönes Freistoßtor von Aleksandar Kolarov (56.) brachte dem Gewinner von Österreichs Qualigruppe am Sonntag den “Pflichtsieg” in einer mäßigen Partie.