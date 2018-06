Ein serbischer Enthüllungsjournalist ist in der vergangenen Nacht in Bela Crkva, der Vojvodina-Kleinstadt an der Grenze zu Rumänien, verschwunden. Das wurde bekannt, nachdem das Auto von Stefan Cvetkovic im Stadtzentrum mit geöffneten Türen und aufgedrehten Lichtern entdeckt worden war. Neben dem Wagen soll die Uhr des Journalisten gefunden worden sein, hieß es in Medienberichten vom Donnerstag.

Das Innenministerium teilte mit, dass sich in die Suche nach dem Journalisten auch Sonderpolizeieinheiten mit Hubschraubern eingeschaltet hätten. Stefan Cvetkovic hatte sich zuletzt mit dem Mordangriff auf den kosovarischen Serbenführer Oliver Ivanovic im Jänner diesen Jahres in Nord-Mitrovica befasst. Seit 2013 klagte er laut Medienberichten wiederholt über Drohungen. (APA)