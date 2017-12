Serena Williams gibt Comeback nach Babypause

Serena Williams nach Babypause vor Comeback - © APA (AFP)

Tennis-Weltstar Serena Williams wird am 30. Dezember beim Einladungsturnier in Abu Dhabi wieder zum Schläger greifen. Das gab der Veranstalter am Sonntag bekannt. Die 36-jährige US-Amerikanerin, die am 1. September dieses Jahres erstmals Mutter geworden ist, hat seit April kein offizielles Match mehr bestritten. In Abu Dhabi wird sie auf French-Open-Siegerin Jelena Ostapenko aus Lettland treffen.