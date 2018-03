Serena Williams verlor bei Comeback gegen Schwester Venus

Nach der Partie umarmten sich die beiden Schwestern herzlich am Netz, bevor Serena enttäuscht das Stadion verließ. “Es ist nicht schön, dass wir beide schon so früh aufeinandergetroffen sind bei ihrem Comeback. Ich war zwar vorne, aber Serena war nie raus aus diesem Spiel”, erklärte Venus Williams. Die 37-Jährige trifft nun auf die Lettin Anastasija Sevastova, die die Deutsche Julia Görges klar mit 6:3,6:3 bezwang.

Serena Williams hatte am 1. September eine Tochter zur Welt gebracht. Seitdem spielte die US-Amerikanerin nur bei einem Showturnier in Abu Dhabi im Dezember, ein Doppel im Fed Cup mit ihrer Schwester Venus im vergangenen Monat und bei einem Tiebreak-Turnier am Montagabend in New York. In Indian Wells hatte sie in den ersten beiden Runden Zweisatz-Siege gegen die Kasachin Sarina Dijas und die Niederländerin Kiki Bertens gefeiert.

(APA/dpa)