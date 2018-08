ServusTV sichert sich MotoGP-Rechte für weitere fünf Jahre

Das Rechtepaket umfasst die Live-Übertragungsrechte für die Klassen Moto3, Moto2 und MotoGP sowie den Red Bull MotoGP Rookies Cup und die FIM Enel MotoE World Cup für TV, digital und mobile, erläuterte der Sender. Insgesamt werde man 2019 nahezu jedes Wochenende Motorrad-Rennsport bieten, denn zusätzlich zur MotoGP werden auch die Rennen der Superbike-WM in Österreich und Deutschland gezeigt.

ServusTV erzielt in Österreich mit der MotoGP im Saison-Durchschnitt (Rennen aller Klassen) einen Marktanteil von rund sechs Prozent, mit den Rennen der Top-Klasse rund acht Prozent im Jahresdurchschnitt (Zielgruppe 12 Jahre und älter). “Die MotoGP hat sich in Österreich extrem schnell zu einem Erfolgsformat bei ServusTV entwickelt”, erklärte Christian Nehiba, Sportchef von ServusTV.

Für ihn ist die MotoGP “der spektakulärste Motorsport der Welt – dass wir als erster österreichischer Privatsender ein solch attraktives Sportrecht auch für den deutschen Markt übertragen, ist eine große Auszeichnung für die Arbeit der letzten Jahre und gleichzeitig Verpflichtung, noch besser zu werden.” Auch beim Partner DORNA ist man zufrieden: Manel Arroyo, Managing Director von Dorna Sports, streute umgekehrt dem Sender Rosen: “ServusTV hat in den vergangenen drei Jahren einen einwandfreien Job in Österreich gemacht und wird zukünftig auch in Deutschland ein unschlagbarer Partner sein.”

(APA)