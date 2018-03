Sessellift rast rückwärts: Österreicher schildern Erlebnisse

Der Vierersessellift im Ferienort Gudauri ist am Freitag plötzlich mit hohem Tempo rückwärts gelaufen. Dabei waren nach unbestätigten Informationen rund ein Dutzend Personen aus den Sesseln geschleudert oder bei Sprüngen verletzt worden. Nach Medienberichten hatten sich auch neun Skitouristen aus Oberösterreich zum Unfallzeitpunkt auf dem Lift befunden. Sie kamen mit dem Schrecken davon.

Doppelmayr auf Ursachenforschung in Georgien

Die beiden Doppelmayr-Techniker wurden am späteren Sonntagnachmittag (MEZ) erstmals zum Skilift in Gudauri vorgelassen., berichtete Unternehmenssprecher Ekkehard Assmann. Mit genaueren Informationen zur Ursache rechnete Doppelmayr allerdings nicht so rasch. Die beiden Mitarbeiter dürften dabei selbst “nichts anfassen”. Noch völlig offen sei auch, ob das Unternehmen “etwas über die Ursache mitteilen darf oder ob sich das die georgischen Behörden vorbehalten”.

Die Liftanlage im Norden Georgiens war 2007 von dem Vorarlberger Unternehmen errichtet worden.

(APA/S24)