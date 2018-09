Sevastova nach Sieg über Stephens im US-Open-Halbfinale

Die Lettin Sevastova warf topgesetzte Stephans aus dem Turnier - © APA (AFP/GETTY)

Die erste Halbfinalistin der US Open in New York heißt überraschend Anastasija Sevastova. Die 28-jährige Lettin mit starkem Österreich-Bezug besiegte am Dienstag bei brütender Hitze Titelverteidigerin Sloane Stephens (USA-3) nach 84 Minuten mit 6:2,6:3. Sevastova wird sich damit in der Tennis-Weltrangliste zumindest auf Platz 16 schieben, Stephens mindestens auf Rang 8 zurückfallen.