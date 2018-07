Sex unter Freunden für jeden dritten Deutschen okay

Sex unter Freunden ist für die meisten Deutschen okay. - © Bilderbox

Jeder dritte Deutsche findet Sex unter Freunden in Ordnung. Das geht aus einer am Donnerstag veröffentlichten repräsentativen Studie des Meinungsforschungsinstituts YouGov hervor. “Friends with benefits werden nun anscheinend von der breiten Bevölkerung akzeptiert”, sagte Soziologe Janosch Schobin von der Universität Kassel.