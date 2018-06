SGKK übt massive Kritik am Krankenstand-Plan der Bundesregierung

Hohe Wogen schlägt derzeit ein Teil des Initiativantrags der ÖVP/FPÖ-Koalition zur Arbeitszeitflexibilisierung . Dieser soll Krankenkassen per Gesetz anhalten, auch in den Daten der Versicherten Nachschau zu halten, ob sie einen Krankenstand denn nur simulierten. Massive Kritik an diesem Vorhaben kommt nun seitens der Salzburger Gebietskrankenkasse (SGKK).