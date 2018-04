Der Engländer landete damit unmittelbar hinter seinem Mercedes-Teamkollegen Valtteri Bottas (+0,530 Sek.). Auf den Plätzen fünf und sechs folgten die Red-Bull-Piloten Max Verstappen (NED/0,701) und Daniel Ricciardo (AUS/0,853). Für Vettel war es die zweite Pole in Serie nach jener zuletzt in Bahrain und die insgesamt 52. seiner Karriere. In China steht der vierfache Ex-Weltmeister zum vierten Mal auf dem besten Startplatz.

