“Shopping Queen” kommt erneut nach Salzburg

500 Euro bekommen die Kandidaten in die Hand gedrückt, um in ihrer Heimatstadt auf Shopping-Tour zu gehen. Am Ende kürt Modedesigner Kretschmer die “Shopping Queen” für das beste Outfit. Das Thema und die Hintergründe der Dreharbeiten Ende August bleiben natürlich vorerst geheim.

Kult-Show mit Guido Maria Kretschmer

Die Produktionsfirma “constantin entertainment” sucht für die “Shopping Queen”-Sendung in Salzburg Frauen, Männer und Paare über 18 Jahre, die von sich glauben, ein absoluter Shoppingprofi zu sein. Die Kleidergröße sei egal, heißt es weiter – hier könnt ihr euch bewerben. Gedreht wird heuer in der letzten Augustwoche, heißt es auf der offiziellen Facebook-Seite.

Seit 2012 läuft das Erfolgsformat im deutschen Fernsehen, das von Modedesigner Kretschmer moderiert wird. An der kultigen TV-Show erfreut sich regelmäßig ein Millionenpublikum.

“Shopping Queen” erneut in Salzburg

Im Jänner 2015 war das “Shopping Queen”-Team zum ersten Mal auf Besuch in Salzburg. Zahlreiche Bewerberinnen wollten damals mitmachen, fünf Kandidatinnen setzten sich am Ende erfolgreich. Und im vergangenen Sommer waren dann fünf Salzburgerinnen für die VOX-Sendung unter anderem im Europark auf Shopping-Tour.