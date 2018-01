Siamesische Zwillinge bei OP in Saudi-Arabien getrennt

Die Babys sind etwa drei Monate alt. (Symbolbild) - © Bilderbox

Ärzte in Saudi-Arabien haben am Montag zwei an Bauch und Becken zusammengewachsene palästinensische Zwillingsschwestern getrennt. Die Operation sei “erfolgreich” verlaufen, meldete die staatliche Nachrichtenagentur SPA unter Berufung auf den Chef des Operationsteams am König-Abdallah-Kinderkrankenhaus in Riad, Abdallah bin Abdelasis Al-Rabiah. Der Eingriff verlief demnach in neun Etappen.