Sicherheitskräfte räumen Flüchtlingslager am Ärmelkanal

Im Flüchtlingslager in Grande-Synthe leben rund 500 Menschen - © APA (AFP/Archiv)

Französische Sicherheitskräfte haben am Donnerstag mit der Räumung des Flüchtlingslagers in Grande-Synthe bei Dünkirchen begonnen. Wie der Radionachrichtensender Franceinfo unter Berufung auf die örtliche Präfektur berichtete, leben dort rund 500 Menschen. In der Region an der Ärmelkanalküste sammeln sich immer wieder Migranten, die illegal nach Großbritannien gelangen wollen.