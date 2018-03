Sicherheitsrat contra Verstöße gegen Nordkorea-Sanktionen

Mit der Maßnahme solle ungeachtet der geplante Gespräche mit Nordkorea der Druck auf Pjöngjang aufrechterhalten werden, hieß es. Dem Diplomaten zufolge befasste sich ein Ausschuss des UNO-Sicherheitsrates auf Antrag der USA mit der Sanktionierung. Die Maßnahme ist Teil eines weltweiten Vorgehens gegen den Schmuggel von Waren nach Nordkorea.

Der UNO-Sicherheitsrat hat wegen der nordkoreanischen Atom- und Raketentests bereits mehrmals Sanktionen gegen das Land verhängt. Dazu zählen Einfuhrbeschränkungen für Öl und Gas.

In dem seit Jahren schwelenden Atomkonflikt mit Nordkorea stehen die Zeichen derzeit auf Entspannung. In weniger als einem Monat soll es ein historisches Gipfeltreffen zwischen Nord-und Südkorea geben, im Mai soll ein Treffen des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-un mit US-Präsident Donald Trump folgen. Nord- und Südkorea vereinbarten am Donnerstag den 27. April als Termin für das Treffen Kims mit dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in.

(APA/ag.)