Sicherheitsrat verurteilt Gewalt in Afghanistan

Besonders die Wahlsabotage in Afghanistan wurde verurteilt - © APA (AUSSENMINISTERIUM)

Der UNO-Sicherheitsrat hat am Montag die Gewalt der Taliban und der Jihadistenmiliz “Islamischer Staat” (IS) zur Sabotage des Wahlprozesses in Afghanistan verurteilt. Zugleich würdigte der Rat in einer einstimmig in New York verabschiedeten Erklärung den “außergewöhnlichen Mut” der afghanischen Sicherheitskräfte bei der Befriedung ihres Landes.