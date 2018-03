Teamchef Foda stellte kräftig um - © APA

Österreichs Fußball-Teamchef Franco Foda hat seine Startformation für das Länderspiel in Luxemburg gegenüber dem vorangegangenen Test gegen Slowenien (3:0) an sieben Positionen verändert. Einzig Innenverteidiger Sebastian Prödl, Kapitän Julian Baumgartlinger, Valentino Lazaro und Marko Arnautovic blieben in der Mannschaft, die am Dienstagabend (20.30 Uhr) im Stade Josy Barthel beginnt.