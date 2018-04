Sieben Jugendliche in Israel von Wassermassen mitgerissen

Schwere Überschwemmungen in Teilen Israels - © APA (AFP)

Bei schweren Überschwemmungen im Süden Israels sind am Donnerstag mindestens sieben Jugendliche getötet worden. Dies teilte der Rettungsdienst Zaka bei Twitter mit. Laut Rundfunk wurden weitere Teenager vermisst, man fürchte um ihr Leben. Bereits am Mittwoch waren bei Überschwemmungen in Israel und in den Palästinensergebieten zwei junge Menschen getötet worden.