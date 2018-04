Sieben Tonnen schwerer Felsblock landet im Garten

Ein Felssturz sorgte für Schäden in einem Garten im Lungau. - © Polizei Salzburg

Im Gemeindegebiet Tweng (Lungau) ereignete sich am Sonntag ein folgenschwerer Felssturz, wie die Polizei in einer Aussendung berichtet. Ein mindestens sieben Tonnen schwerer Felsblock rollte einen steilen Waldhang hinab und kam erst in einem Grundstück direkt vor einer Gartenhütte zum Liegen. Die vier Anrainer kamen mit dem Schrecken davon.