Sieben Verletzte bei Verkehrsunfall im Flachgau

Vier Autos in Kollision verwickelt - © APA (Webpic)

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Mattsee (Flachgau) sind am Donnerstagnachmittag sieben Menschen verletzt worden, vier davon schwer. Insgesamt waren vier Autos in die Kollision verwickelt. Ein 75-Jähriger aus dem Flachgau war in der Ortschaft Feichten mit dem Wagen eines 48-jährigen Einheimischen zusammengestoßen. Zwei nachkommende Fahrzeuge prallten noch in die Unfallautos, so die Polizei.