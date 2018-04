Sieben verletzte Nachtschwärmer im Salzburger Nachtleben

Am Rudolfskai wurde ein 27-Jähriger bewusstlos geprügelt. - © Neumayr/MMV/Archiv

Sieben Verletzte forderten am Sonntag in den frühen Morgenstunden drei Prügeleien im Salzburger Nachtleben. Am Rudolfskai wurde ein 27-Jähriger von einem Duo bewusstlos geschlagen, auch in der Gstättengasse wurde ein Nachtschwärmer angegriffen. In Wals (Flachgau) gerieten fünf Männer aneinander.