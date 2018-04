Siebenjährige von Reisebus erfasst: Schwer verletzt

Gegen 19 Uhr kam es am Samstag zu dem tragischen Unfall, so die Polizei Oberösterreich in einer Aussendung.

Mädchen in Attersee schwer verletzt

Das Mädchen soll laut Polizei in der Nähe ihres Elternhauses gespielt haben. Plötzlich sei sie auf die Attergauer Landesstraße gelaufen. Der Lenker eines herannahenden Reisebusses habe nicht mehr rechtzeitig bremsen oder ausweichen können. Der 42-jährige Fahrer erfasste das Mädchen mit seinem Bus. Die Siebenjährige erlitt schwere Verletzungen. Sie musste mit dem Notarzthubschrauber in den Med Campus IV nach Linz geflogen werden.