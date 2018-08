Siebenschläfer-Familie nistet sich in Ferienhaus ein

Eine sechsköpfige Siebenschläfer-Familie hat sich in der Küche hinter dem Kühlschrank eingenistet. - © APA/VIER PFOTEN

Eine putzige Überraschung hat es für eine Familie in ihrem Ferienhaus in Holzleiten in Niederösterreich gegeben. Während ihrer Abwesenheit hat sich eine sechsköpfige Siebenschläfer-Familie in der Küche hinter dem Kühlschrank eingenistet. Die Nager wurden von der Tierschutzorganisation “Vier Pfoten” in die Eulen- und Greifvogelstation Haringsee (EGS) übersiedelt.