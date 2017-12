Sieg für Thiem zum Abschluss von Event in Abu Dhabi

Einen Tag nach dem Angstgegner kam der Lieblingsgegner - © APA (AFP)

Für Dominic Thiem ist das Einladungsturnier in Abu Dhabi versöhnlich zu Ende gegangen. Der Niederösterreicher behielt am Samstag in einer Exhibition gegen den Spanier Pablo Carreno Busta mit 6:3,6:4 die Oberhand. Tags zuvor hatte er bei seinem Saisondebüt im Halbfinale der “Mubadala World Tennis Championship” gegen seinen südafrikanischen Angstgegner Kevin Anderson 6:7,4:6 verloren.