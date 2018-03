Sieg über Wozniacki Puigs größter Erfolg seit Olympia-Gold

Dabei hatte zu Beginn der Partie gegen Wozniacki rein gar nichts auf einen Sieg der Weltranglisten-82. aus Puerto Rico hingedeutet. Die Australian-Open-Siegerin gewann die ersten sieben Games, Puig widerfuhren im ersten Satz 18 unerzwungene Fehler. Doch nachdem sie im ersten Game des zweiten Durchgangs noch Breakchancen ausgelassen hatte, fand die Außenseiterin zu ihrem Spiel, drehte das Match und ging um 0.37 Uhr Ortszeit nach 1:54 Std. Spielzeit als Siegerin vom Court.

“Ehrlich gesagt, das hat sich wieder wie in Rio angefühlt”, sagte Puig. “Ich habe solange in Miami gelebt, aber mein Herz gehört Puerto Rico.” Puig hatte viele der Zuschauer auf ihrer Seite. “Ich habe auf diesen Moment so lange gewartet, letztlich habe ich wieder zu mir zurückgefunden. Ich weiß die Unterstützung zu schätzen. Es war unglaublich.” Ihre nächste Gegnerin ist die Griechin Maria Sakkari. Woznaicki würde WTA-Rang zwei verlieren, sollte die Spanierin Garbine Muguruza den Titel holen.

Bei den Herren landete der Acapulco- und Indian-Wells-Titelgewinner Juan Martin del Potro in Runde zwei mit einem 6:4,5:7,6:2-Sieg gegen den Niederländer Robin Haase seinen zwölften Sieg in Folge. Roger Federer begann am Samstagabend gegen den Australier Thanasi Kokkinakis. Der Schweizer Titelverteidiger muss zumindest über drei Erfolge ins Viertelfinale kommen, um seine Weltranglistenführung nicht an den in Miami abwesenden Spanier Rafael Nadal zu verlieren.

Der ebenso verletzt pausierende Dominic Thiem kann in der nächsten Weltrangliste am Ostermontag maximal einen weiteren Platz verlieren und auf Position acht zurückfallen. Dafür müsste aber US-Open-Finalist Kevin Anderson ins Endspiel kommen. Der Südafrikaner begann am Samstag in der zweiten Runde gegen den Georgier Nikolos Basilaschwili.

