Sieg und Niederlage: Doppler/Horst in Xiamen-Zwischenrunde

Die näshtes Runde wird am Freitag ausgelost. “Das war heute ein wahrlich langer und beschwerlicher Arbeitstag. Die Schweizer sind keine Unbekannten – Gerson hat schon eine Grand-Slam-Medaille, Heidrich ist mit seinen 2,07 Meter ein mächtiger Blocker”, erklärte Doppler. “Gegen die Mexikaner war das ein Kampf auf Biegen und Brechen.”

Lena Plesiutschnig/Katharina Schützenhöfer waren in der zweiten und letzten Runde der Qualifikation knapp an den Litauerinnen Dumbauskaite/Povilaityte mit 1:2 (17:19 im 3. Satz) gescheitert. Martin Ermacora/Moritz Pristauz schieden in der ersten Runde mit 1:2 gegen Carambula/Gabriele (ITA) aus, Robin Seidl/Christoph Dressler verpassten den Einzug in den Hauptbewerb durch ein 0:2 gegen Gonzalez/Nivaldo (CUB) in der zweiten Runde.

(APA)