Siege der ÖTTV-Teams in EM-Qualifikation gegen Portugal

Die österreichischen Tischtennis-Teams haben am Dienstag jeweils gegen Portugal wichtige Siege in der EM-Qualifikation gefeiert. Die Damen dürfen nach dem 3:2 in Gaia schon für die Endrunde planen, die Herren feierten gegen den Vize-Europameister in Fulpmes einen 3:0-Auftaktsieg.

Die ÖTTV-Damen fixierten mit dem 3.2-Erfolg praktisch schon die Teilnahme an der Endrunde 2019 in Nantes. Portugals Nummer 1, Shao Jieni, ließ sich zwar nicht bezwingen, doch als Team waren die Österreicherinnen auch ohne Liu Jia stärker. Amelie Solja, Sofia Polcanova und Karoline Mischek steuerten jeweils einen Punkt zum zweiten Sieg im zweiten Gruppenspiel bei. Österreich führt die Tabelle der Dreier-Gruppe an, die ersten zwei Teams der sechs Gruppen sind fix bei der EM dabei. Die Aufgabe des Herren-Teams war schwierig, doch letztlich bewiesen die Gastgeber in entscheidenden Momenten auch Nervenstärke. Nach dem 3:1-Sieg von Stefan Fegerl mussten Robert Gardos und Daniel Habesohn jeweils nach 1:2-Rückstand über fünf Sätze spielen, hatten aber in der Entscheidung das bessere Ende für sich. Damit gelang auch die Revanche für Niederlage bei der EM 2017. (APA) Leserreporter Feedback